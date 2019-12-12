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Doğu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah ve öğlen saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Kars'ta 11, Erzurum'da 6, Ağrı ile Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 22 derece ile gece en düşük hava sıcaklığının kaydedildiği yerleşim yeri oldu

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır, Erzurum'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlıkları ise Erzurum'da 8, Ağrı ve Ardahan'da 2 santimetre oldu.

Kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklenen bölgede, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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