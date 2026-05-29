İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8961
  • EURO
    53,4948
  • ALTIN
    6676.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Doğum gününde kahreden ölüm! Bayram ziyareti dönüşü feci kaza kamerada
Yaşam

Doğum gününde kahreden ölüm! Bayram ziyareti dönüşü feci kaza kamerada

OĞAntalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun doğum gününde arkadaşının kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobilin arkasında seyreden motosikletin bir anda kontrolden çıkıp dengesini kaybettiği ve motosikletteki sürücü ile yolcunun yola savrulduğu, motosikletin ise metrelerce takla attıktan sonra durabildiği anlar kayıt altına alındı.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 14:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. (15) ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti için dışarı çıktı. Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET REFÜJE ÇARPTI

Hamza D.'nin kullandığı motosiklet Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde yolda bir otomobilin arkasında ilerlerken bir anda kontrolden çıkıp sürüklenmeye başladı. Yolda kayan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yere savrulurken motosiklet taklalar atarak metrelerce ilerde durabildi. Motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Durmaz düşerek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alıp gelen çocukların yakınları gözyaşlarına boğulurken savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan Muhammed Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Araçtan inip saldırdılar! Trafik magandalığının cezası ağır oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.