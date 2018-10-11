'Doktor, anne- oğulu dövdü' iddiası

Erkan Peynircioğlu, karın ağrısı şikayeti üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'nde görevli doktor T.M.'den muayene için randevu aldı. Erkan Peynircioğlu, bu sabah kontrol için annesi Sabire Peynircioğlu ile gittiği hastanede doktorun odasının önünde beklemeye başladı. T.M., bir süre sonra gelince Peynircioğlu, odasına girdi. T.M., iddiaya göre, Peynircioğlu'nu gözle muayene ettikten sonra reçete yazıp, gönderdi. Odadan çıkan Peynircioğlu, T.M.'nin kendisini iyi muayene etmediğini öne sürerek, başka doktorun kontrol etmesini istedi. T.M.'nin sekreterine giderek, girişin ve reçetenin iptal edilmesini isteyen Peynircioğlu, doktorun çağırması üzerine yeniden odaya girdi. T.M., burada Peynircioğlu'na hakaret etti. Odadan çıkan Peynircioğlu, annesiyle birlikte T.M. hakkında şikayet dilekçesi yazmak üzere Hasta Hakları Birimi'ne gitti. Bu sırada T.M., yanına gittiği Erkan Peynircioğlu'nun boğazına sarıldı, ayırmaya çalışan annesinin de karnına vurdu. Anne- oğul, hastane polisine verdikleri ifadede T.M.'den şikayetçi oldu.

'30 SANİYEDE MUAYENE ETTİ'

Yaşananları anlatan Erkan Peynircioğlu, "Karnımda meydana gelen rahatsızlıktan dolayı hastaneye geldim. Saat 09.00'dan önce gelerek odanın önünde beklemeye başladım. Doktor saat 09.15'te henüz gelmemişti. Sekretere doktorun ne zaman geleceğini sordum. Sekreter geleceğini ifade etti. Birkaç dakika sonra doktor geldi ve muayene başladı. Sıramız geldiğinde biz de içeri girdik. Doktor sekretere dönerek 'Bunlar mıydı beni soranlar?' dedi. Sekreter kafasını eğerek 'Hayır' dedi. Ben daha sonra muayene olacağım paravanın arkasına geçtiğimde sekreter beni göstermiş 'Sizi soran bu' diye. Annem görmüş sekreterin işaret ettiğini. Doktor beni 30 saniyede muayene etti. Herhangi bir şekilde dokunmadı veya ultrason istemedi. Daha sonra reçete yazıp gönderdi" dedi.

'SEN PİSLİKSİN, DEDİ'

Doktorun kendisini iyi muayene etmediğini düşündüğü için başka doktora muayene olmak istediğini, girişi ve reçeteyi iptal ettirmeye çalıştığını kaydeden Peynircioğlu, şunları söyledi:

"Sekretere girişimin iptal edilmesini istedim. Reçetenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Hasta çıktıktan sonra sekretere kağıdı bıraktım ve tekrar dışarı çıktım. Biraz bekledikten sonra kapı açıldı ve doktor eliyle 'Sen sen, gel buraya' diye beni çağırdı. Şaşırdım, nasıl bir doktor hastasını böyle çağırır, diye. İçeri girdim 'Buyur hocam' dedim. Bana 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun?' diye sordu. Bir şey yapmadığımı söyledim. Reçetenin iptalini istedim. Beni sözleriyle tahrik etmeye çalıştı. Sadece başka doktora muayene olmak istediğimi söyledim. Doktor, bana 'Sekreter ben emretmeden iptal edemez. Emrediyorum iptal etmeyeceksin' dedi. Kendisine 'Uzatmayalım' dediğim halde 'Beyaz Masa'yı ara, gelsinler seni götürsünler' diyerek beni tehdit etmeye devam etti. Daha sonra 'Sen pisliksin' diye bana hakaret etmeye devam etti. Daha sonra güvenlik geldi ve doktoru tutmaya başladı. Ben hiçbir tepki vermedim. Sağ olsun yasalarımız sadece doktorları koruyor. Ben orada bir şey yapmış olsam başıma gelecekleri biliyorum. Ama doktor o yasaya dayanarak benim onurum ve gururumla oynayabiliyor. Bunları annemin yanında bana yaptı."

'DARP İZİYLE KALMIŞ OLDUM'

Doktorun odasından çıktıktan sonra Başhekimliğe gittiğini; ancak görevlilerin kendisine, başhekimin hastane içinde denetlemede olduğunu söylediğini anlatan Erkan Peynircioğlu, "Başhekim olmayınca Hasta Hakları Bölümü'ne gittim. Orada durumu anlattım ve dilekçe yazıyordum. O esnada arkam kapıya dönüktü ve doktor geldi boynumdan sıkmaya başladı. Boynumu parçaladı. Annem ayırmaya kalktı. Annemin karnına vurarak ittirmiş. Doktordan davacı ve şikayetçiyim. Sadece doktorları koruyan bir yasa istemiyoruz. Hastaların da hakları olsun istiyoruz. Ayrıca muayene odalarında hastayla doktorun iletişime geçtiği bölümde kamera olsun istiyoruz hem de ses kayıtlı olsun. 'Doktor haklı' diyecekler. Ama kamera olsun. Bu darp iziyle kalmış oldum" diye konuştu.

'TEKME ATTI, KOLUMA VURDU'

Sabire Peynircioğlu ise oğlunu kurtarmak isterken, T.M.'nin kendisini de darbettiğini söyledi. Kendisini ilk önce doktorun muayene odasındayken, ittirdiğini belirten Peynircioğlu, "Hasta Hakları'na dilekçe yazarken, doktor geldi ve oğluma arkadan saldırdı. Geldiği gibi oğlumun boğazına sarıldı. Oğlumun elini çekmeye çalıştık. O esnada bana tekme vurdu. Tekme karnıma geldi. Elime de vurdu. Yere düştüm. Bize hakaret etti. Böyle bir doktor görmedim. Sinir krizi geçirdim" dedi.

Erkan Peynircioğlu ve annesi Sabriye Peynircioğlu, T.M.'den şikayetçi olduklarını ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

BAŞHEKİM: İNCELEME BAŞLATILDI

Anne ile oğlunu dövdüğü iddia edilen doktor T.M., açıklama yapmazken, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.