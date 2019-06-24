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Dondurma yemek için Kahramanmaraş'a akın ediyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından turistler, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasını tatmak için Kahramanmaraş'a akın ediyor.

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Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, benzersiz lezzeti ve aroması, parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre korumasıyla diğerlerinden farklılaşıyor.

Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline gelen bu dondurma, ham maddelerinin yanı sıra yapımındaki ustalıkla öne çıkıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar da ünü dünyaya yayılan dondurmayı yemek için Kahramanmaraş'a geliyor.

- "TURİST AKINI VAR"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maraş dondurmasının Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Maraş dondurmasını tatmak isteyen turistlerin kente adeta akın ettiğini vurgulayan Kanbur, şöyle konuştu: "Dondurma şehrine dondurma yemeye geliyorlar. Yaz dönemi nedeniyle dondurma satışları arttı. Tabii her dondurma, dondurma değildir. Dondurma için şehrimize gelen turistlere en iyi şekilde hizmet etmek ve kenti tanıtmak boynumuzun borcu. Turistlerin güzel bir Kahramanmaraş imajıyla kentten dönmeleri de bizleri sevindiriyor."

Dondurmacı bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu anlatan Kanbur, "Dünyaya Kahramanmaraş'ın adını dondurmayla duyurma sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek." ifadesini kullandı.

 

- "BU LEZZETİ TATMAK İÇİN GELMEYE DEĞER"

Malatya'dan gelen Bahadır Ayvaz ise keçi sütüyle yapılan dondurmanın farkını hissettiklerini belirterek, "Dondurmanın lezzetini tatmak için Kahramanmaraş'a gelmeye değer. Damak lezzetini düşünen biri mutlaka gelmeli." dedi.

Ziyaretçilerden Melek Bozfırat ise Gaziantep'te baklavayı tattıktan sonra Kahramanmaraş'a dondurma yemeye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

Adıyaman'dan gelen Meral Saföz de "Buraya gezmeye gelmişken dondurma yemeden gitmek olmazdı. Giderken sipariş dondurmalarımızı alıyoruz. Tadı çok güzel ve serinletici. Maraş dondurmasını yediğimizde rahatsız olmuyoruz, boğazımız şişmiyor." diye konuştu.

İstanbul'dan Samiye Türkoğlu da özellikle dondurma yemeye geldiklerini, keçi sütünün dondurmayı güzelleştirdiğini kaydetti.

Tur rehberi Zübeyir Yılmaz da yaptıkları GAP turunun sonunda dondurması için Kahramanmaraş'a uğradıklarını belirtti.

Yılmaz, "Dondurma yemeden geçemedik. Dondurmanın doğuş noktası Maraş'ta bu lezzeti tattık. Tur yapan bütün gruplar gelip dondurma yesin çünkü taş yerinde ağırdır." ifadelerini kullandı.

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