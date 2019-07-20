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Düğünde dehşeti yaşamıştı... O gelin konuştu

Konya’da düğünde halay çekerken mermiyle kolundan vurulan gelin Burşah Tosun, magandalara isyan etti: Düğünümüzü zehir ettiler. Mermi başıma isabet etseydi, şimdi hayatta değildim.

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Konya'da kepçe operatörlüğü yapan Mesut Tosun (25) Yunak ilçesine bağlı Karayayla Mahallesi'nde yaşayan Burşah (22) ile iki yıl önce nişanlandı. İşinden ayrılarak köyde çiftçilik yapmaya başlayan Mesut Tosun, 3 gün 3 gece düğün yapmaya karar verdi. Çarşamba akşamı düğün sırasında kına yakılması için hazırlanan gelin, eşiyle birlikte halay çekmek için sahneye çıktı.
 
Sabah'ın haberine göre; damadın evinin önünde düzenlenen eğlencede canlı müzik eşliğinde arkadaş ve akrabalarıyla halay çeken gelin, bir anda yere yığıldı. Başta ayağı takılıp düştüğü sanılan gelinin kolundan tutan damat, eşinin magandalar tarafından vurulduğunu gördü. Kanlar içinde kalan gelin Burşah Tosun, ambulansla önce Yunak Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sağ kolunda mermi çekirdeği bulunan gelin hemen ameliyata alındı. Olay yerinde yapılan incelemede bir otomobilin camına da mermilerin isabet ettiği belirlendi. Gelin ve damadın şikâyetçi olduğu magandaların bulunması için jandarma soruşturma başlattı. Evliliğinin ilk gününü ortopedi servisinde geçiren Burşah Tosun konuştu. Kolundaki mermi çıkartılan genç kadın "Kına öncesinde halay çekerken bir anda kolumda sıcaklık ve acı hissettim. Dengemi kaybedip yere düştüm, bir süre sonra vurulduğumu anladım. Ertesi gün gelinliğimle baba ocağımdan çıkıp gelin olacaktım. Ama ben aynı saatlerde ameliyata girdim. Düğünümüzü zehir ettiler. Mermi başıma da isabet edebilirdi. Düğünlerde silah kullanmasınlar. En mutlu günümüz yarım kaldı" dedi.
 
'SİLAH KULLANMAYIN DEMİŞTİM'
 
Damat Mesut Tosun ise, "Düğünün başladığı ilk akşam silah kullananlar oldu. Herkesi uyardım. 'Çocuklar var, kimse havaya ateş etmesin' dedim. Eşimi düğün günü kaybedebilirdim. Magandaların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

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