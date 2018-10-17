Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dükkanının camına astığı döviz tepki çeken esnaf, gözaltına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tost sattığı dükkanının camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer' yazılı döviz asan İ.O. (23), gözaltına alındı. Dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bıraklıdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkezefendi'nin 15 Mayıs Mahallesi'ndeki dükkanında tost satan İ.O., iş yerinin camına 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkana giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekanda dayak yer' yazılı döviz astı. İş yerinin önünden geçen bir göçmen, dövizi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İş yeri sahibine tepki yağdı.
 
Polis, şikayet üzerine iş yeri sahibi İ.O.'yu gözaltına aldı, dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. İfadesi alınan İ.O., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. İş yeri sahibi İ.O. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten işlem yapılacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları´nda bu hafta 7 oyun seyirciyle buluşacak

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA