Dünya çocuk hakları günü kutlama mesajları 20 Kasım Dünya çocuk hakları nedir günü ilk ne zaman kutlandı etkinlikleri neler

Dünya çocuk hakları günü kutlama mesajları 20 Kasım Dünya çocuk hakları nedir günü ilk ne zaman kutlandı? 2018 Dünya çocuk hakları günü etkinlikleri neler? soruların yanıtları araştırılıyor. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmakta. Konu ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar için 20 Kasım Dünya çocuk hakları günü ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Bilindiği üzere Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından 20 Kasım tarihinde farkındalık yaratmak için kutlanmaktadır. 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, kanunen çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma gibi hakların tanımlanmasına olanak sağlamakta. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü hakkında merak edilen bazı bilgiler, kutlama mesajları ve merak edilelen tüm detaylar star.com.tr'de.

Dünya Çocuk Hakları Günü evrensel bir nitelik taşımaktadır. 18 yaşın altındakileri kapsayan bu haklar, bazı temel başlıklardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından her yıl 20 Kasım tarihinde anılan Dünya Çocuk Hakları Günü, temel olarak şu başlıklardan oluşmaktadır;



Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu



- Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı



- Yaşama ve gelişme hakkı



- Sağlık hizmetlerine erişim hakkı



- Eğitime erişim hakkı



- İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı



- Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı



- İstismar ve ihmalden korunma hakkı



- Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı



- Ekonomik sömürüden korunma hakkı



- İfade özgürlüğü hakkı



- Düşünce özgürlüğü hakkı



- Dernek kurma özgürlükleri hakkı



- Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı



- Özel gereksinimleri olan çocukların hakları



- Özürlü çocukların hakları



İLK OLARAK KORCZAK TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLDİ



Leh eğitimci Janusz Korczak'ın 1919 yılında yayınlanan "How to Love a Child" (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır. Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından "Çocuk Hakları Bildirgesi" ismiyle kaleme alındı.



Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir.



Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

Çocuk Hakları Günü Kutlama Mesajı



Erzurum Valisi Okay Memiş, Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Dünyamızın ümidi, geleceğimizin teminatı, hepsi birer nadide çiçek olan gözbebeğimiz çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, gelişmelerine ortam hazırlamak ve dünyayı bir çiçek bahçesine çevirmek tüm ülkelerin ve insanların gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır.

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamakta ve güvence altına almaktadır. Bu sözleşmeye taraf ülkeleri yükümlülük altına sokarak çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğine imkân sağlamaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Sözleşmenin kabulü olan 20 Kasım her yıl ’’ Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza atan ilk ülkelerden biri olan Türkiye çocuklara büyük önem vermektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun önemli bir göstergesidir.

Tüm haklarını sonuna kadar kullanabilen ve iyi yaşam şartlarında hayatlarını sürdüren çocuklarımızın yanında, sokaklarda yaşayan ve zararlı alışkanlıklar edinen sahipsiz çocuklarımız da bulunmaktadır. Çocuklarımızın bu ortamlardan çıkarılarak topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğu hatta ödevi ve görevidir. Barışın hâkim olacağı, savaşların olmayacağı, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda; şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kinden ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünyanın tüm ülkelerin, ortak gayretleriyle kurulabileceğine inanıyorum.

Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir.

O nedenle, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın özel bir duyarlılığa ve özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları sunmakta sosyal devlet olmanın gereğidir.

Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi ve şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Başka bir deyişle, çocukken kazandığı değerleri toplumuna aynen yansıtacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Günü" ’nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum.”

Aydın Mhp'den Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı



MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP’li Pehlivan, mesajında; “Milliyetçi Hareket Partisi, çocuklarımızın kaderlerine terk edilmesine izin vermeyecek, yapılan yatırımın yarınlara yapıldığının bilinciyle, çocuklarımıza sağlıktan spora, eğitimden kültür ve sanata tüm imkânlar sunulacak ve her türlü hak ihlaline ve istismara karşı korunmaları sağlanması için çalışmaktadır. Türk Milletinin güçlü geleceğinin mimarı çocuklarımızın hakları Türk Kültürünün, İslam inancımızın teminatı altındadır. Bu vesile dünyanın tek ortak dili olan bebekçe dili ile anlaşan başta Aydınlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.