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Milli sporcumuz İrem Yaman'ın kadınlar günü mesajı herkesin beğenisini topladı

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medyadan bir video paylaştı. Bu video ile sosyal medyanın gündemine oturan Yaman, geçmişten günümüze kadar tarihe adını altın harflerle yazdırmış Türk kadınlarını andı.

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Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı herkesin beğenisini topladı.
 
İrem Yaman paylaştığı videoda ;'Geçmişten günümüze mücadele eden, çift süren, tarlayı eken, sırtında kağnı ve çocuğuyla kar kış demeden cepheye malzeme taşıyan o fedakar yüce kadınlar ve ilkleri başaran Nesrin Olgun, Refet Angın, Afife Jale, Sabiha Gökçen, Lale Orta ve ismini sayamadığın nice isimsiz kahramanlar... Hala başarmak için mücadele eden ve tüm zorluklara göğüs geren emekçi kadınların, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' dedi.
 

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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