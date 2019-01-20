Dünyanın en yaşlı adamı 113 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı adamı olarak tanınan Masazo Nonaka isimli Japonya vatandaşı pazar günü hayatını kaybetti.

TASS haber ajansında yer alan bilgiye göre, Japonya’nın en kuzeyindeki Hokkaido Adası’nın Ashoro kasabasında bulunan evinde hayata gözlerini yuman Masazo Nonaka, 113 yaşındaydı.

25 Temmuz 1905 tarihinde doğan Nonaka, torunları ile birlikte Hokkaido'nun kuzeyindeki Mount Oakan Dağı isimli kalkan yanardağın eteklerinde yaşıyordu. Torunlarının, bu bölgedeki Nonaka Onsen kaplıcalarında küçük bir otel işlettiği belirtildi.

Nonaka, dünyanın en yaşlı erkeği unvanına sahip olsa da, kendisinden daha yaşlı kadınların bulunması sebebiyle, dünyanın en yaşlı insanları sıralamasında 30. sırada yer alıyordu.