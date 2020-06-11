DHA 11 Haziran 2020 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 18:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 sivilin şehit edildiği, 36 kişinin yaralandığı olayın ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit olduğunu açıkladı.

Açıklamanın ardından Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Şehitlerinin kanının yerde kalmadığını söyleyen Hacı Yaman, "Bugün o şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız taziyeye geldiğinde babama sarılıp, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.