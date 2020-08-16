Duygu Delen olayında son dakika... Mehmet Kaplan'dan Duygu Delen'in ölümüne dair açıklama: Birkaç kez vurdum!

16 Ağustos 2020 Pazar 17:23 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 17:23

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anı ve ölümü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gündemde uzun süredir yer alan olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da itilerek hayatını kaybeden Duygu'nun ölümü hakkında karar çıktı. Cinayet şüphelisi olarak görülen Mehmet Kaplan tutuklandı. Olay sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklanan Mehmet Kaplan’ın Emniyet’te verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi. Gaziantep’te yaşanan korkunç olaydan sonra 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne dair detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 17 yaşındaki genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu. İşte Mehmet Kaplan'ın Duygu Delen'in kan donduran ölümüne dair ifadesi ve son gelişmeler.

MEHMET KAPLAN, DUYGU DELEN'İ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşen Duygu Delen (17) yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınırken, Duygu Delen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sır ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netleşmiş değil.

DUYGU DELEN'İN DÜŞME ANI!

17 yaşındaki Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Duygu Delen olayında son dakika... 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anı!

Gaziantep'te önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'nde evine giden Duygu Delen (17) bir süre sonra 4'üncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlamaları ile tutuklandı.

Kaplan’ın ifadesinde, “Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de ‘Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem’ diyerek ondan evden gitmesini istedim.

DÜŞERKEN GÖRMEMİŞ

Duygu, ‘Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim” dediği öğrenildi.

İşte Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, katil zanlısı Mehmet Kaplan'ın emniyette verdiği ifadenin bir kısmı:

Olay günü Duygu ile Whatsaap üzerinden mesajlaşmaya başladık. Duygu son olarak bana hitaben '15-20 dk sonra benim evin önünde ol aşağıya ineceğim buluşalım, konuşuruz' şeklinde mesaj attı. Ben de 'Tamam, geliyorum geldiğim de sana yazarım' şeklinde mesaj attım.

"DUYGU'YU GİDİP EVİNDEN ALDIM"

Duygu'nun ikametinin bulunduğu apartmanın önüne geldim. Telefon ile Duygu'yu aradım aşağıdayım diye söyledim. Yaklaşık 5-10 dk sonra Duygu apartmandan yalnız olarak çıktı, elinde siyah çantası vardı, üzerinde siyah tişört, siyah da tayt giysisi vardı, yürüyerek geldi ve benim aracımın ön sağ koltuğu yanıma bindi.

"SONRA BENİM EVİME GİTTİK"

Ben aracı çalıştırdım, kısa bir hal hatır sorma şeklindeki sohbetimizden sonra kendisi bana müsait bir yerde oturalım konuşalım dedi, ben de kendisine 'Bizim evde kimse yoktur, babam annem kardeşlerim virüsten dolayı bağ evinde kalıyorlar, istersen bizim eve gidelim orada konuşalım' dedim. Duygu da kabul etti ikimiz birlikte benim kullanmış olduğum araçla Batıkent Mahallesi'nde bulunan eve gittik.

Duygu bizzat kendisi telefonunu şifresini girerek açtı ve telefonu tekrar bana verdi, Ben de Duygu'nun telefonunda bulunan fotoğraflara/Videolara ve sosyal paylaşım hesaplarına bakmaya başladım. Fotoğraf galerisinde dolaşırken Duygu'nun benden önceki erkek arkadaşları olduğunu bildiğim ve açık kimlik bilgilerini bilmediğim M., A. ve E. isimli şahısların fotoğraflarının kendisine ait telefonda bulunduğunu gördüm.

"BAŞKA ERKEKLERLE MESAJLARINI GÖRDÜM"

Duygu'ya, 'Benden uzak dur' diye bağırdım. Bu şekilde aramızda bir gerginlik yaşandı. Ben kalktım aynı oda içinde bulunan lavaboya yöneldim elimi yıkadım, tekrar geldim yatağın üzerine oturdum ancak sağ elimden kan akmaya devam ediyordu. Duygu'nun telefonunu tekrar elime aldım. Bu kez de mesaj kayıtları bölümünde farklı erkeklerle mesajlarının olduğunu gördüm.

"KANAYAN ELİMLE İKİ TOKAT ATTIM"

Sinirlendim ve ani bir refleks ile Duygu'ya kanamakta olan sağ elimle iki tokat attım ve bunun benim ile neyini konuşacaksın, madem eski arkadaşlarını istiyorsun çek onlara git dedim. Bu esnada Duygu oturduğu yatağın üzerinden kalkarak yanıma geldi, benim elimde bulunan kendisine ait telefonu almak istedi, ben de hayır vermiyorum ne varsa görmek istiyorum, bu en doğal hakkım, neden rahatsız oluyorsun dedim, o anda Duygu ile aramızda itişip kalkışma başladı.

"SIRTIM DUYGU'YA DÖNÜK VAZİYETTEYDİM"

Kendisi üzerime saldırdı, telefonuna daha fazla bakmama engel olmak için aramızda arbade yaşandı, ben kendisini itekledim, telefonunu da yanına doğru fırlattım. Su içip sakinleşmek için mutfağa doğru yöneldim, henüz bulunduğum odanın kapısından dışarıya çıkmamıştım ki, yani sırtım Duygu'ya dönük vaziyeteydi, bir patırtı sesi duydum, ilk anda banyoda herhangi bir şeyin düşmüş olabileceğini düşündüm. Banyoya doğru yöneldim, banyoda herhangi bir olumsuzluk yoktu, tekrar odanın içine döndüğüm de balkon kapısının açık olduğunu ve Duygu'nun oda içinde olmadığını gördüm.

"BALKONDAN ATLAMIŞ OLDUĞUNU ANLADIM"

İlk anda Duygu'nun telefon konuşması yapmak için balkona çıkmış olabileceğini düşündüm ve hafif açık vaziyette bulunan balkon kapısından Duygu'ya bakmak için balkona doğru yürüdüm. Balkona ilk adımı attığım anda balkon demir korkuluklarının arasından bina ön tarafı bahçe kısmında Duygu'nun yüz üstü hareketsiz şekilde yerde yattığını gördüm. O anda Duygu'nun benim mutfağa yöneldiğim esnada balkona çıkarak balkondan aşağıya atlamış olduğunu anladım, daha net görmek için balkona çıktım.

"ATLADIĞINI GÖRSEYDİM MANİ OLURDUM"

Bir iki dakika sonra ambulans geldi, ardından polis ekibi geldi. Ben halen ağlayarak yerde yatan Duygu'ya sarılmak istiyordum, ancak polis abiler koluma girdiler beni ekip aracına bindirip hastaneye götürüp tedavime bitirdikten sonra da beni Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Emniyete geldiğim de Duygu'nun hastane öldüğünü öğrendim. Olay yukarıda anlattığım şekilde olmuştur, Duygu'nun atlama anını görseydim kesinlikle kendisine mani olurdum.

ÇOCUK SON ANDA KAÇTI

Duygu Delen, 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?

Duygu Delen'in kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.