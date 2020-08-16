16 Ağustos 2020 Pazar 16:51 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:51

Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anı ve ölümü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gündemde uzun süredir yer alan olayda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ya da itilerek hayatını kaybeden Duygu'nun ölümü hakkında karar çıktı. Cinayet şüphelisi olarak görülen Mehmet Kaplan tutuklandı. 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anı ise tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 17 yaşındaki genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu. İşte kan donduran olayda Duygu Delen'in düşme anı ve olayla ilgili son gelişmeler.

MEHMET KAPLAN, DUYGU DELEN'İ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşen Duygu Delen (17) yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınırken, Duygu Delen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 17 yaşındaki Duygu Delen'in düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sır ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netleşmiş değil.

DUYGU DELEN'İN DÜŞME ANI!

17 yaşındaki Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.





Gaziantep'te önceki gün erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'nde evine giden Duygu Delen (17) bir süre sonra 4'üncü kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlamaları ile tutuklandı.

Duygu'nun yakın arkadaşı, Duygu'nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mehmet Kaplan Duygu'nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu'ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın."