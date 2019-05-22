Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0701
  • 6,7727
  • 248.453
  • 84.985
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Düzce'de caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Düzce'de, Asar Camii´nin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye ekibi 82 santim uzunluğundaki iguana ile karşılaşınca şaşırırken, hayvan itfaiye müdürlüğüne götürüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce Azmimilli Mahallesi´nde bulunan Asar Camii´nin deposundan ses geldiğini duyan camii cemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne haber verdi.
 
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, "Muhteşem bir canlı. İnanılmaz güzel, ihtişamlı. Meslek hayatımın en ilginç vakalarından bir tanesi diyebilirim" dedi.
 
DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
 
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, "Rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi ettireceğiz ve genel müdürlükle görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Belki de hayvanat bahçesine gidecek" dedi.
 
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise "Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Tabi iguana ile her gün karşılaşılmıyor. Ülkemizde yetişen bir hayvan türü değil. O yüzden hepimiz şaşırdık" diye konuştu.

ABD polisleri şüpheliyi ölümüne darp etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması

YSK için gerekçe günü

YSK için gerekçe günü

Dövizde spekülatif alımlara geçit yok

Dövizde spekülatif alımlara geçit yok

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

Caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

Ünlü iş adamı ve eşine işkence yapanlar tanıdık çıktı!

Ünlü iş adamı ve eşine işkence yapanlar tanıdık çıktı!

Ülke şokta... Kevazingo skandalı!

Ülke şokta... Kevazingo skandalı!

8 yaşındaki Baran'ın feci ölümü

8 yaşındaki Baran'ın feci ölümü
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Macera tutkunlarının adresi: Küpkaya Kanyonu

Macera tutkunlarının adresi: Küpkaya Kanyonu

Diriliş'in başrolünden Mesut Özil'e tarihi hediye

Diriliş'in başrolünden Mesut Özil'e tarihi hediye

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA