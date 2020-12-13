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Yaşam

Düzce'de kereste fabrikasında yangın

Kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar korkuttu.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 23:26 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 23:26
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Düzce’nin Çilimli ilçesinde, bir kereste fabrikasının talaş silosundan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Silo içinde meydana gelen yangın 45 dakikalık çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saat 21.00 sıralarında, Çilimli sapağında bulunan kereste fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Silo içerisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar paniğe kapılarak itfaiyeye haber verdi. Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede kereste fabrikasına giderek yangına müdahale etti. Ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonrası silo içindeki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. 

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