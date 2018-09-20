Düzce'de otomobil markete girdi: 1 yaralı
Düzce'de, kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunun market bölümüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, T.C. idaresindeki 81 BV 680 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'nun Kaynaşlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun market bölümüne çarparak durdu.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı markette ise hasar oluştu.
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