Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi, “İyi Gelecek” temasıyla 3 Mart 2019’da sizleri bekliyor!

Psikolog, Yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, Pepee’nin Yazarı ve Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr Ayşe Bilge Selçuk, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Harry Daniels, Reading Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Jill Porter, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, NÖRO Sağlık Kurucu Sinir Bilimi Uzmanı Uzm. Dr. Kerem Dündar, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Samur gibi önemli konuşmacılar akıllarda yer edinen soru işaretlerini aydınlatacaklar.

5-13 yaş arasındaki çocuklar için birbirinden farklı ve faydalı atölyelerin düzenleneceği zirvede; yaratıcı drama, Lego, İngilizce konuşma, permakültür, vermikültür, ahşap oyuncak yapımı, yaratıcı sanat, robotik, maker, oyun ile kodlama, steam, flip flop elektronik, 3D kalem, masal, güvenli İnternet, yaratıcı okuma ve yazma gibi alternatiflerle çocuklar zirvelerin tadını çıkaracak. Daha küçük yaş grupları için ise etkinlik alanında çocuk tiyatrosu düzenlenecek. Ayrıca ebeveynlerin çocukları ile birlikte katılacakları robotik, maker ve oyuncak tasarımı atölyeleri zirve programında yer alacak.

“Çocuklarımız geleceğimizin yıldızıdır.” diyen Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül; sağlık, teknoloji bağımlılığı, okul seçimi, yabancı dil öğrenimi, eğitim teknolojileri, özel eğitim, yurt dışı eğitimi, iletişim, akademik başarıyı artırma, sağlıklı beslenme, spor, üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim gibi en çok merak edilenlerin, bilinmeyenlerin, doğru bilinen yanlışların masaya yatırılacağı Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi’ne tüm ebeveyn ve çocukları davet ediyor.

Kayıt için:www.ebeveynvecocukzirvesi.com