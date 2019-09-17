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EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli mi?

ATV’nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayım başladı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezonu izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaracak. EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. 4 sezondur ekranlarda başarılara imza atan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen yer alacak. Dizinin 5. sezon çekimleri başladı. EDHO yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 4 sezondur ekranlarda başarılara imza atan  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. EDHO yeni sezon büyük bir heyecanla bekleniyor. 
 
EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU? 
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
 

 
Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.
 
Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
 

 
 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A 3 YENİ TRANSFER
4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri başladı.
 
Geçtiğimiz günlerde Burak Sergen ile birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonuna dahil olduğu öğrenilen Naz Elmas, dizinin setinden ilk karelerini paylaştı. Naz Elmas, diğer bir transfer Burak Sergen ile birlikte dizinin başrolü Oktay Kaynarca'yla buluştu. Buluşan üçlü, sette böyle poz verdi. Naz Elmas, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı.
 

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