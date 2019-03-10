Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'de yapılan denetimlerde, Somali, Pakistan, Afganistan ve Mısır uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.