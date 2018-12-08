Edirne'de 'düzensiz göçmen' operasyonu

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesinin Kocaali köyü yakınlarında G.İ'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Afganistan ve Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyü yakınlarında durdurulan ticari takside de Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, araçta 1 şişme bot ele geçirildi. Yabancı uyruklular, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan taksi sürücüsü R.İ çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.