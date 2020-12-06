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Yaşam

Edirne'de kaçan sürücü drone ile yakalandı

Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı.

DHA06 Aralık 2020 Pazar 00:00 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 00:00
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Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan sürücü, drone sayesinde yakalandı.

;Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, akşam saatlerinde kentin farklı bölgelerinde uygulama yapmaya devam etti. Sürücülere yönelik yapılan uygulamada, izni olmadan sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında, bir sürücü polis ekiplerini görmesinin ardından uygulama noktasına gelmeden bölgeden kaçtı. Aracı fark eden ekipler harekete geçerken, devreye drone eğitimli memur girdi. Ekiplerin drone ile tespit ettiği sürücü, aracıyla bir çıkmaz sokakta kaldı. Yakalanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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