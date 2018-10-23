Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB Ehliyet soruları ve cevapları yayında mı? MEB son dakika Ehliyet sonuçları açıklaması ne oldu? Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen ehliyet sınavlarının, bu yıl yapılması planlanan dördüncüsü tamamlandı. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4 sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB takvimiyle duyuruldu. Bu yılın takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 1 Kasım’da açıklanacak. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyuruluyor. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018/MTSKS-4 sonuçlarının açıklanacağı tarih MEB takvimiyle duyuruldu. Bu yılın takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 1 Kasım’da açıklanacak.

Ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki sorular ve cevaplar yayımlandı mı

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyuruluyor. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ ediliyor.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

MEB tarafından 20 Ekim Cumartesi gerçekleştirilen Ehliyet sınavının ardından adaylar sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. MEB sınav soru ve cevaplarını henüz yayımlamadı. Ehliyet sınav sorularının ve cevaplarının da birkça gün içerisinde internet üzerinden yayımlanması bekleniyor.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.