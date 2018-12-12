Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ekonomiye katkısı 40 milyon dolar; Defne değil 'define'

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, tohumundan elde edilen yağ ve yaprakları ilaç, kimya ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının ülke ekonomisine yıllık 40 milyon dolar katkısı olduğunu söyledi. Aybal, 'Defne öyle bir ağaç ki 'define' de diyebilirsiniz' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antakya'da bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 'Defne İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin Türkiye ekonomisine 40 milyon dolar civarında katkısı olduğunu belirterek, defne üretimi ve elde edilen gelirin artırılması konularını değerlendirmek istediklerini söyledi.
 
Türkiye'de yaklaşık 150 bin hektar alanda defne ağacı yetiştirildiğini kaydeden Aybal, "Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinin de önemli üretim merkezlerinden. Defnenin 40 milyon dolar civarında ülke ekonomimize katkısı olduğunu biliyoruz. Bunu yeterli bulmuyoruz, hem üretimin hem de ürünün orman köylüsü ve bu işle uğraşan yöre halkına sağladığı kazancın artmasını istiyoruz. Defne öyle bir ağaç ki 'define' de diyebilirsiniz. Bunun dünyada yüzde 90'ı ülkemizde yetişiyor. Bu bizim açımızdan dünyada tekel olmak anlamına gelir. 1 milyon kişi defne işinde istihdam ediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Yörede çalışan vatandaşların ve teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil ve özel sektörle birlikte bu tür toplantılar yaparak ürünün gelecekte ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz."
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Türk Savunma Sanayii Zirvesi´nde yayınlanan ´1000 yıllık türk savunması´ videosu büyük ilgi gördü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA