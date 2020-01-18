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Yaşam

Eksi 15 derecede evsiz kaldılar

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan Gül ailesi, sobadan kaynaklı çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldı.

IHA18.01.2020  09:19 - Güncelleme: 18.01.2020  09:19

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Burakbey Çıkmaz Sokak’ta sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliğine haber verildi. Ekipler, çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken, ev kullanılamaz hale geldi. Kış mevsimin çetin geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Van’da evsiz kalan 6 nüfuslu Gül ailesi, yardım bekliyor.

KOMŞULARI AİLE İÇİN YARDIM İSTEDİ

İHA muhabirine konuşan Erkan Gül, komşuları olarak yangını ilk kendilerinin fark ettiğini belirtti. Yangının sobadan kaynaklı olduğunu ifade eden Gül, evsiz kalan komşularına yardım talebinde bulundu. Gül, “Ev sahiplerinin yangından haberleri yoktu. İlk komşuları olarak yangını fark ettik. Ev halkı çok mağdur. Hava sıcaklığının eksi 15-16 dereceye düştüğü Van’da ev sahipleri evsiz kaldı. Çok zor bir durumdadırlar. Gerek devlet büyüklerimizden gerek hayırsever vatandaşlarımızın bu komşularımıza yardım etmelerini istiyoruz” dedi.

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