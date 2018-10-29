El ele tutuşup Anıtkabir’e gelen yaşlı çift, görenleri duygulandırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Cumhuriyet ile yaşıt asırlık çınarlar ile küçük yaştaki çocuklar, Anıtkabir’e akın etti. Anıtkabir’i ziyarete gelen yaşlı bir çift ise dikkat çekti. 29 Ekim coşkusunu kalplerinde yaşayan çift, el ele tutuşarak Atatürk’ün huzuruna çıkmak için merdivenleri ağır ağır çıktı. Kameralara yansıyan bu görüntü görenleri duygulandırdı.