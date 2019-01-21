Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 11 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca aynı dosya kapsamında 3 aylık süre zarfında yapılan ara yakalamalarda ise 16 adet extacy hap, 2 gram extacy hap tozu, 10 gram kubar esrar, 38 gram toz esrar ve 224 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği, satıcılardan uyuşturucu madde temin eden 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.