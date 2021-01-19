Elazığlı anneler örecek 1000 çocuğun yüzü gülecek

AA 19 Ocak 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:22

Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Eğitim Birimi, ülkelerinde ve Türkiye'de kamplarda ve çadırkentlerde yaşayan Suriyelilere yönelik "Kış Üşütür, İyilik Isıtır" sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren kadınlar dernek binasında çocuklar için örgü örüyor.

Bazı kadınlar ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu kampanyaya evlerinde ördükleri ürünlerle destek veriyor.

Yaklaşık iki ay süren kampanya kapsamında hazırlanan el işi ürünler hem Suriye'de hem de Türkiye'deki 1000 çocuğu ısıtacak.

Kampanya doğrultusunda hayırseverlerin bağışladığı kışlık giysiler ailelere dağıtılacak.

- "BU KAMPANYA İLE KARDEŞLERİMİZİN YARALARINA MERHEM OLACAĞIZ"

İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Eğitim Birimi Başkanı Fikriye Taşköprü, AA muhabirine, kamplarda yaşayan Suriyeli ailelere destek olmak için kampanya başlattıklarını söyledi.

"Şimdiye kadar el emeği, göz nuru ile hazırlanan 600'ün üzerinde ürünümüz var. Bunun sayısı artacak. Hayırseverlerin bağışladığı ayakkabı, mont ve battaniyeleri de kamplarda kalan ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz." diyen Taşköprü, yaklaşık 150 gönüllünün kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Taşköprü, "Anneler çocuklarına verdikleri şefkati ve sevgiyi ilmek ilmek bu ürünlere de yansıttı. Bu sadece bir yardım değil aynı zamanda onlara vereceğimiz umudun adıdır. Bu ürünlerden 1000'in üzerinde ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu kampanya ile kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız." dedi.

Tamamlanan ürünlerin hediye paketlerine konulduğunu dile getiren Taşköprü, ürünleri kısa sürede Suriyeli ailelere ulaştıracaklarını kaydetti.

- "HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Kampanyaya destek veren gönüllülerden Melike Dinçer, yaklaşık 8 yıldır gönüllü olarak iyilik hareketlerinde yer aldığını belirtti.

Bu yıl da Suriyeli çocukları ısıtmak için mücadele verdiğini anlatan Dinçer, "İhtiyaç sahibi çocuklarımız için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. İyilik için toplandık. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize yadım edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Çünkü onların bizlerin hem sevgisine hem de desteğine ihtiyacı var." diye konuştu.

- "ÇALIŞMALARA GÖNÜLDEN DESTEK VERİYORUM"

Ceylan Özen, bu çalışmaya destek sunduğunu anlatarak, hazırladıkları ürünleri hediye paketi yaptıklarını kaydetti.

"Burada yapılan çalışmalara gönülden destek veriyorum. Çok şükür ki; böyle hayırlı işlerde yer alıyoruz." diyen Özen, Suriyeli çocukların onlara ne kadar kıymet verdiklerini anlamaları için hediye paketlerini özenle hazırladıklarını ifade etti.

Necla Demirelli ise kampanyayı duyduğu anda destek vermek istediğini belirterek, "Burada ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, kendi çocuklarımızı düşünerek örgü örüyoruz. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.