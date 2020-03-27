İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4578
  • EURO
    7,1287
  • ALTIN
    336.973
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Elbistan'da trafik ışıklarıyla 'neeşgörüyon' yazısı
Yaşam

Elbistan'da trafik ışıklarıyla 'neeşgörüyon' yazısı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrısı yapmak üzere, kırmızı trafik ışığına 'Evde Kal', sarıya 'neeşgörüyon', yeşile de 'eve git' yazısı ekledi.

DHA27 Mart 2020 Cuma 18:15 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:15
ABONE OL

Elbistan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çalışmalarına devam ederken, vatandaşlara sürekli yaptığı evde kal çağrısını bu defa trafik ışıkları arcılığıyla yaptı. Belediye, şehrin bazı noktalarındaki trafik ışıklarını kaldırıp, 'evde kal', 'neeşgörüyon' ve 'eve git' yazıları bulunan trafik ışıkları yerleştirdi. Kırmızı ışık yandığında ev işaretiyle evde kal yazısı yazarken, sarı ışıkta neeşgörüyon yazısı yanıyor. Araçların hareket etmeye başlamasını sağlayan yeşil ışıkta ise eve git yazısı yanıyor.

Yapılan çalışma hakkında belediyeden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirlerini her alanda hayata taşıdıklarını, bu kapsamda vatandaşların dikkatini çekmek ve evde kalmalarını sağlayabilmek için trafik ışıklarında değişikliğe gidildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu çerçevede trafik ışıklarına evde kal, Elbistan dilinde çokça yer alan neeş görüyon (ne iş görüyorsun) ve eve git yazıları yazdık. Bu virüse karşı en önemli önlem evde kalmalarıdır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalmalarıdır. Şunu unutmasınlar ki hayat eve sığar."

Dilek'in son sözü 'Anneciğim sizi çok özledim' oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.