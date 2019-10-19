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Emine Bulut’un kızına dedesi vasi oldu

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski kocası Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen Avukat Enver Kılıç vasi olarak atanmıştı.

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Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut torunu için Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasi tayini istedi. Dün görülen mahkemede 10 yaşındaki F.B.V, dede Ahmet Bulut’a vasi olarak verildi. 

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