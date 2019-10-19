Emine Bulut’un kızına dedesi vasi oldu Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski kocası Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen Avukat Enver Kılıç vasi olarak atanmıştı.