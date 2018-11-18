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Emniyet Müdürlüğü 7/24 sanal devriyede 

İnternet kullanımının artmasıyla sanal dünyada işlenen suçların sayısı da arttı. Suç ve suçlulara karşı internet ortamınında denetim zorunlu hale geldi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli ekipler, internetin suçlulardan arındırılması için 7 gün 24 saat ‘devriye’ hizmetinde bulunuyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, Türkiye’nin dünya internet kullanımı sıralamasında 18. sırada bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, terör örgütlerinin propagandasını yapan internet siteleri ile sosyal medya hesapları başta olmak üzere uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis gibi suçları işleyen şüphelileri deşifre etmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sanal devriye hizmetinin, suç türlerine göre 11 ayrı masada görevlendirilen 100 personel tarafından ‘Siber Tansiyon’ programı kullanılarak verildiğini anlatan Erdoğan, “Zararlı paylaşımı yapan hesabın kullanıcı adı, gerçek kimliği ve adresi tespit edilerek ilgili birimlere iletiliyor ve daha sonra bu kişilere operasyon düzenleniyor” şeklinde konuştu.

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