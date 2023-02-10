Enkaz altından kurtarıldıktan sonra bebeğini dünyaya getirdi

Depreme Malatya'da yakalanan A.D. (39), yaşadığı binanın yıkılmasının ardından enkaz altından ekiplerce kurtarıldı. Bafra'daki yakınlarının yanına gelen A.D, doğum sancılarının artması üzerine Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada sezaryenle doğum yapan A.D, bebeğine "Melek Erva" adını verdi.

A.D, AA muhabirine, depreme yakalandıktan sonra bir an umudunu kaybettiğini, sonra doğumunu yolda yapacağını düşündüğünü anlatarak, "Çok şükür buraya kadar gelebildik. Buradaki yetkililerden, herkesten Allah razı olsun, bebeğimize kavuştuk. Daha önceden kızımın adını Erva olarak koyacağımı söylemiştim. Depremden dolayı adına 'Melek'i de ekledim." ifadelerini kullandı.

A.D, fay hatlarının olduğu yerlere çok katlı bina yapılmamasını isteyerek, "Oturduğum ev en prestijli yerlerden biriydi ama hiç sağlam bina yok." dedi.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç da Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını vurgulayarak, "10 ilimizde deprem afeti yaşandı. Depremin içinden bir hastamızın hastanemize kadar ulaşmış olmasıyla bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi, bizleri bir nebze olsun mutlu etti. Yeni bir umut, yeni bir can dünyaya geldi. Yeni gelen bebeğimizle hepimizin yüzü güldü." diye konuştu.

Hastane yönetimi, minik Melek Erva ile annesine çeşitli hediyeler verdi.