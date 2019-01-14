İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2931
  • 226.264
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Erciyes’e tam not 

Kayseri’yi ziyaret eden ABD’li seyahat yazarları Erciyes’e tam not verdi. Yazar Bzork Gudjons: Çok tecrübeli bir kayakçıyım fakat Türkiye’de kışla ilgili tatil yeri olduğunu bilmiyordum. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’deki bazı gazete ve internet sitelerinin seyahat yazarları, ziyaret ettikleri Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’e hayranlıklarını dile getirdi. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes AŞ’nin girişimleriyle kente gelen ABD’li yazarlarla Erciyes Kayak Merkezi’nde buluştu.      

GÖNLÜ VE SOFRASI ZENGİN

Konuk yazarlara Erciyes ve Kayseri hakkında bilgi veren Çelik, kentin tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu belirtti.      

ABD’li yazarlardan Bjorg Gudjons da Türkiye’ye ikinci gelişi olduğunu, daha önce yaz mevsiminde Ege’ye gittiğini anlatarak, “Türkiye’de kışla ilgili tatil yeri olduğundan habersizdim. Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da  mutlaka buraya kaymaya getireceğim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye ilk gelişi olduğunu ve çok memnun kaldığını vurgulayan Emma Weissmann ise bu kadar sıcak karşılanacağını beklemediğini, hayatında hiç kayak yapmadığını ancak Erciyes’te bir saatlik dersle kaymayı öğrendiğini kaydetti. Ziyarette yazar Laura Kiniry, Eileen Cotter Wright ve Eric Trinidad da yer aldı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ABD’li yazarlara şehri anlattı.

Kayakseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Erciyes, çeşitli spor müsabakalarına da ev sahipliği yapıyor.

Ağar: Milli İHA bağımsızlık meselesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA