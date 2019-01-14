Erciyes’e tam not 

ABD’deki bazı gazete ve internet sitelerinin seyahat yazarları, ziyaret ettikleri Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’e hayranlıklarını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes AŞ’nin girişimleriyle kente gelen ABD’li yazarlarla Erciyes Kayak Merkezi’nde buluştu.

GÖNLÜ VE SOFRASI ZENGİN

Konuk yazarlara Erciyes ve Kayseri hakkında bilgi veren Çelik, kentin tarihi, doğası, mutfağı ve gönlü zengin bir şehir olduğunu belirtti.

ABD’li yazarlardan Bjorg Gudjons da Türkiye’ye ikinci gelişi olduğunu, daha önce yaz mevsiminde Ege’ye gittiğini anlatarak, “Türkiye’de kışla ilgili tatil yeri olduğundan habersizdim. Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da mutlaka buraya kaymaya getireceğim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye ilk gelişi olduğunu ve çok memnun kaldığını vurgulayan Emma Weissmann ise bu kadar sıcak karşılanacağını beklemediğini, hayatında hiç kayak yapmadığını ancak Erciyes’te bir saatlik dersle kaymayı öğrendiğini kaydetti. Ziyarette yazar Laura Kiniry, Eileen Cotter Wright ve Eric Trinidad da yer aldı.