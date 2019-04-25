21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9549
  • 6,642
  • 244.427
  • 94.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Erkek beyni kutucuklardan kadın beyni alanlardan oluşuyor'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, erkek beyninin kutucuklardan kadın beyninin ise alanlardan oluştuğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Prof. Dr. Tanrıöver, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi'nde "Her beyin hayata kadın beyni olarak başlar" konulu sunum gerçekleştirdi. Erkeklerin beyninin sol kısmının kadınlara göre daha gelişmiş olduğunu anlatan Tanrıöver, beynin sol kısmının matematiksel zekayı yansıttığını sağ kısmının ise duygusal zekayı gösterdiğini belirtti. Kadın beyninin sağ ve sol kısımlarının gelişme oranının dengede olduğunu dile getiren Tanrıöver, kadınların duygusal zekasının erkeklere göre daha gelişmiş olduğunu ifade etti.

Kadınların erkeklere göre daha detaycı olduğunu ve beyninin sağ ve sol kısımlarını aynı anda çalıştırdığını vurgulayan Tanrıöver, şöyle devam etti: "Erkek beyni kutucuklardan oluşur ve bu kutucukların hiçbiri birbiriyle temas etmiyor. Hepsi farklı. Bir erkek konuşmaya başladığı zaman sadece bir kutucuğunu kullanıyor ve diğer kutucuklara hiç temas etmiyor. Bazı kutucuklar büyük. Örneğin benim eşimde kocaman bir futbol kutucuğu var. Erkeklerin iş kutucuğu ayrı, para kutucuğu ayrı, aşk kutucuğu ayrı. Buna karşılık kadınların da beynindeki farklı yerler var ama kadınlarda kutucuklar yok. Kadınlarda alanlar var. Bu alanlar tel örgüyle bağlı. Bildiğiniz bir network. İş alanı, ev alanı, para alanı, çocuk alanı gibi her alan birbiriyle bağlı. Kadın beyninde tüm alanlar birbiriyle kontak halinde.

Erkekler hiçbir şey düşünmeden saatlerce oturabilirken biz kadınların bir şey düşünmeden durduğu bir an yok. Kadın beyni hiç durmuyor. Erkekler bir işi beynindeki sadece bir düğmeyle yaparken kadınlar onlarca düğme kullanarak yapıyor. Aslında belkide işimizi zorlaştırıyoruz. Bir erkek ve kadına 'Bir şey içmeye gidelim mi?' sorusunu sorduğumuzda erkeğin vereceği cevap bellidir. İçeceği şeyi düşünür ve cevabını verir. Aynı şey bir kadın için hangi elbiseyi giyeceğinden hangi ayakkabı giyeceğine ne renk giyeceğine kadar birçok düşünceyle karşılaşır. Bunları düşünmekten kadınlar gittiği yerde ne içeceğini düşünemez. Kadınlar o kadar çok detaylandırıyor ki kendini yoruyor."

Engelli genci tavayla darp etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA