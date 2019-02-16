İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Erzincan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grupla karşılaştı. Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri anlaşılan 19'u Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 21 kişi yakalandı. Yabancılar Bürosu ekiplerinin kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

Bakan duyurdu! bin 480 kişinin ataması yapılacak

Bakan duyurdu! bin 480 kişinin ataması yapılacak

Türkiye Petrolleri 70 civarında sondaj gerçekleştirdi

Türkiye Petrolleri 70 civarında sondaj gerçekleştirdi

'DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor'

'DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor'

CHP'den AK Parti'ye geçen Saylak: Baş tacısınız Reis'im

CHP'den AK Parti'ye geçen Saylak: Baş tacısınız Reis'im

İran Irak hedefini açıkladı

İran Irak hedefini açıkladı

Dev proje hayata geçiyor, müjdeyi Başkan Erdoğan verdi

Dev proje hayata geçiyor, müjdeyi Başkan Erdoğan verdi

Rusya 'Ölüm Kampı'na koridor açacak

Rusya 'Ölüm Kampı'na koridor açacak
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından olan Ordu Çevre Yolu yakın zamanda hizmete girecek

Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından olan Ordu Çevre Yolu yakın zamanda hizmete girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA