Erzincan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grupla karşılaştı. Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri anlaşılan 19'u Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 21 kişi yakalandı. Yabancılar Bürosu ekiplerinin kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilecek.