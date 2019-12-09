Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 20 kişi yaralandı Erzincan-Erzurum Karayolunun Karakaya mevkiinde bir yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı ve şarampole yuvarlandı. Kazada 20 kişi yaralandı.