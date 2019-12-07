Erzincan'da büyük kavga: 20 gözaltı
Erzincan’da iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada korku dolu anlar yaşandı. 2 kadının bıçaklandığı ve 50’ye yakın şüphelinin kavgaya karıştığı olayda polis ekipleri 20’in üzerinde şahsı gözaltına aldı.
- İHA
Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Gemi İş Merkezi arkasında bulunan sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet oluşan K. ve H. aileleri arasında birkaç gündür Ersevenler Mahallesinde devam eden gerilim bugün tarafların yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine silahlı kavgaya dönüştü.
50'in üzerinde şahsın karıştığı ve Nerim Tombul Caddesinin adeta savaş alanına döndüğü bıçak, sopa, taş ve tüfeğin kullanıldığı kavgada çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak sağa sola kaçıştı.
Darp ile kesici alet darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu ve atılan taşlar sonucu çevrede park halinde bulunan araçların zarar gördüğü kavgaya çok sayıda takviye polis ekibi müdahalede bulundu. 20'in üzerinde şüpheli gözaltına alınırken kaçmaya çalışan bir araçtan çok sayıda sopa, silah ve bıçak gibi silahlar ele geçirildi.
Olayın devamında bir otel önünde B.T., isimli şüpheli tarafından iki kadın bıçaklanarak yaralandı.
Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken motosikletle kaçan şüpheli mahalle girişinde polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri Erzincan'daki 3 hastanede geniş güvenlik tedbiri alarak tarafların yakınlarının yeniden karşı karşıya gelmemesi için çaba sarf etti.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken görgü tanığı bazı vatandaşlar, “Bir anda sokak üzerinde kavgaya tutuştular. Çok kalabalıktı iki tarafta. Ellerinde sopa, bıçak, tüfek vardı. Bizler çok korkup güvenli yerlere sığınmaya çalıştık. Atılan taşlardan araçlarımız zarar gördü” dedi.
Valilikten açıklama
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“05.12.2019 tarihinde saat 11.00 sıralarında Nerim Tombul Caddesi üzerindeki Üzümlü duraklarında E.H isimli şahsın Ö.K. tarafından bıçaklanması ile kasten yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda yaralanan E.H. isimli şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, tedavisi devam etmektedir. Şüpheli Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
05.12.2019 tarihinde meydana gelen olayın devamı olarak 07.12.2019 tarihinde saat 11:30 sıralarında ilimiz İnönü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi yanında daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen H., ve K., soyisimli aileler arasında ”Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme” olayı meydana gelmiştir. Olaya karıştıkları tespit edilen 25 şüpheli şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalanmış olup, 23 şahıs, alınan beyanlarına müteakip gözaltına alınmıştır. Şahısların alınan doktor raporlarında kesici alet ve darp neticeleri yaralanmalar olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Olay esnasında park halinde bulunan 2 araçta ise maddi zarar meydana gelmiştir.
Olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet değişik ebatlarda bıçak, 1 adet sallama, 25 adet sopa, 3 adet muşta ele geçirilmiştir. Ayrıca bugün saat 14.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde H.. ailesinden S.H. ile S.H. isimli bayan şahıslar B.T. isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanmıştır. Yaralılardan S.H.'nin tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şüpheli B.T. ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınmıştır. İki olayda toplam 24 şahıs gözaltına alınmıştır.
Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde istenmeyen üzücü olaylara meydan verilmemesine yönelik önleyici tedbirler, olayın meydana geldiği noktalarda polis ekiplerince alınmıştır.”
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