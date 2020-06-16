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Yaşam

Erzincan'da ki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

AA16 Haziran 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 14:23
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Sinan Özmen (40) yönetimindeki 34 BA 9408 plakalı otomobil ile Yusuf Çobanoğlu (59) idaresindeki 24 AAL 017 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ Köy Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Devrim (1), Şenol (21), Aynur (26), Yaren (7), Ayaz Yıldız (6) ile Hamide (52), Burak (18) ve Duygu Çobanoğlu (24) yaralandı.

Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

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