Erzurum’da 220 kilo eroin ele geçirildi
Erzurum’da polis uygulama noktasında durdurulan bir TIR'da 220 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında şüpheli görülen bir TIR, polis ekipleri tarafından durduruldu.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisi eşya dolu TIR'ın kapalı dorsesinde yapılan aramada 220 kilo eroin ele geçirildi.
TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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