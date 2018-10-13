Esenyurt’ta günü birlik evlere operasyon Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden tespit ettiği günübirlik evlere yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu madde 'skunk' ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirirken, 2 şahsı da gözaltına aldı. Günübirlik evlerin birisinin camında yazan ‘güvenli konaklamanın adresi’ yazısı dikkat çekti.