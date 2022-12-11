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Yaşam

Eşine tokat atan adama çevredekiler saldırdı!

Büyükçekmece'de eşine tokat attığı iddia edilen kişiye çevredekiler tekme tokat saldırırken, bir kişi ise yerden aldığı kaldırım taşını attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA11 Aralık 2022 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Eşine tokat atan adama çevredekiler saldırdı!
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Olay, geçtiğimiz perşembe günü 10 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karı koca arasında tartışma başladı. Tartışama sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, eşine tokat attı. Olayı gören çevredeki gençler, karısına tokat atan kişiye tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı. Bu sırada kocasını darbedilirken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Duran Uzun, "Ben dükkanda oturuyordum, gürültü çıktı. Baktım, genç çocuklar birisine saldırdı. 'Ne oldu' dedim 'Hanımını dövdü' dediler. Hanımına tokat vurmuş, gençler de lise öğrencileriydi herhalde. Bizde buradan defolun dedik dağıldılar" diye konuştu.

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