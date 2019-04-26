Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle H.A. ve dini eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.