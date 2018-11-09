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Eşinin pazardan aldığı mantardan yiyen 66 yaşındaki adam zehirlenme şüphesiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, eşinin pazardan aldığı mantardan yiyen 66 yaşındaki Nihat Şahin, zehirlenme şüphesiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Demiraçma Mahallesi'nde yaşayan Nihat Şahin (66), yediği mantar sonrası rahatsızlanarak kendi imkanlarıyla Kocaali Devlet Hastanesi'ne gitti.
 
Burada yetkililere "Mantar yedim rahatsızlandım." diyen Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Şahin'in eşi Şükran Şahin'in beyanında, pazardan aldıkları istiridye mantarını eşiyle yediklerini, kendisinde herhangi bir rahatsızlık olmadığını fakat eşinin daha sonra fenalaştığını söylediği öğrenildi.
 
Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. 

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