İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3486
  • EURO
    32,9621
  • ALTIN
    1984.21
  • BIST100
    8439.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Eşiyle tartışan koca, baldızına ''Ablanı öldürdüm'' mesajı atıp kayıplara karıştı
Yaşam

Eşiyle tartışan koca, baldızına ''Ablanı öldürdüm'' mesajı atıp kayıplara karıştı

Bursa'da eşiyle tartışan koca, baldızına 'öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen polis 42 yaşındaki 2 çocuk kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Eşiyle tartışan koca, baldızına ''Ablanı öldürdüm'' mesajı atıp kayıplara karıştı
ABONE OL

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K. (45) geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher K. (42) ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay K. tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. Telefonuna gelen mesaj üzerine ablasına ulaşamayan baldız, hemen çiftin oğlu olan yeğeni Hüseyin K.'yı arayıp kendisine gelen mesajı söyledi. Fakat Hüseyin K. da annesi Seher K.'ya ulaşamadı.

Eve gelen Hüseyin K. zile basmasına rağmen cevap alamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açan ekipler 42 yaşındaki Seher K.'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri Seher K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli baba kayıplara karışırken, incelenen cesette silah ve bıçak yarası olmaması dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Seher K.'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.