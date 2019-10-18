23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7805
  • 6,4382
  • 276.466
  • 98594.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eski eşini kızgın yağ ile takan vicdansız için 23 yıla kadar hapis cezası istendi

Küçükçekmece'de resmi nikâhsız olarak yaşadığı eski eşi Kübra T.'yi (28) bıçakla yaraladıktan sonra üzerine sıcak yağ döktüğü belirtilen Ersin Ü.'nün (40) 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Küçükçekmece'de 15 Eylül'de meydana gelen olay iddianameye göre; resmi nikahsız olarak 2015 yılından beri birlikte yaşamaya başlayan ve 2 çocukları olan Kübra T. ile Ersin Ü. arasında 9 ay önce geçimsizlik başladı. Kübra T. de Halkalı'ya taşındı. Olay günü  Ersin Ü. saat 21.30'da Kübra T. uyurken salonun açık olan camından içeri girdi. Ersin Ü., yanına geldiği Kübra T.'nin boynuna bıçağı tutarak 'Beni nasıl polise ihbar edersin' dedi ve ardından Kübra T.'yi sol dizinden yaraladı. Kübra T. evde keskin bir yanık kokusu hissedip, duman gördü ve çığlık atmaya başladı. Ersin Ü. de camı kapatarak Kübra T.'yi yatak ile duvar arasına boğazını sıkarak sıkıştırdı. Ersin Ü. önceden hazırladığı sıcak çaydanlığın içerisinde bulunan sıcak yağı da Kübra T.'nin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtı.  Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden 8 Ekim 2019 tarihli raporda eylem nedeniyle Kübra T.'nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi. Savcılık, Ersin Ü.'nün husumetli olduğu Kübra T.'nin evine geceleyin onun izni olmaksızın bıçaklı bir vaziyette geldiğini, çaydanlık içerisinde yağ kaynatıp müştekiyi bıçakladığı ve kızgın yağı herhangi bir hedef gözetmeksizin müştekinin üzerine rastgele döktüğünü belirtti. Ersin Ü.'nün olay yerinden uzaklaştığını belirten savcılık, Ersin Ü.'nün eyleminin canavarca bir hisle öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşıldığını belirtti.
 
ŞÜPHELİNİN 23 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
 
Küçükçekmece Başsavcılığı, şüpheli Ersin Ü.'nün "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapsini talep etti. Küçükçekmece Başsavcılığı, ilgili Türk Ceza Kanunu (TCK) maddeleri uyarınca Ersin Ü. hakkında iddianame hazırlanması için fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladıktan sonra mahkemeye gönderecek. Dava kabul edilirse Ersin Ü. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

Define aramak için 40 metre kazmışlar!

Define aramak için 40 metre kazmışlar!

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA