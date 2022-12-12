Eski okul binalarında açılan köy yaşam merkezleri kadınların gözdesi oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan köy yaşam merkezi projesi kapsamında Kırklareli'nde 5 köyde yaşam merkezi kuruldu.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde köy yaşam merkezlerinde bilgisayar kullanımı, takı tasarım, dikiş nakış, ağaç budama, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli kurslar açıldı.

Kadınlar kurslarda el becerilerini geliştirirken, sosyalleşme imkanı da buluyor.

Değirmencik Köyü Köy Yaşam Merkezinde 120 kadın kurs alıyor.

- "TERAPİ MERKEZİNDE GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Köy yaşam merkezinde açılan dikiş nakış kursuna katılan 50 yaşındaki Gönül Evcil, AA muhabirine, köy yaşam merkezinin faaliyetlerine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kadınların sosyalleşebilmesi için köy yaşam merkezlerinin önemli olduğunu, köyde çok fazla sosyal ortam bulamadıklarını anlatan Evcil, "Çocuklar büyüdükçe sen sosyalleşmek istiyorsun ama burası küçük bir yer. Çok fazla iş yapılabilecek bir ortam yok. Köy yaşam merkezinde dikiş kursu açıldı ve çok katılım da oldu. Burada kendimizi dikiş kursundan ziyade terapi merkezinde gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Köyde yaşayan kadınlar için kursların önemine değinen Evcil, "Bize iyi geliyor. Burada arkadaş ortamı var, muhabbet ediyorsun. Ben çok rahatlamış olarak eve dönüyorum. Buraya kapıdan girdiğimde çok farklı bir ortama gelmiş hissediyorum." dedi.



- "EVDE OTURACAKLARINA KÖY MERKEZLERİNE GELSİNLER"

62 yaşındaki Şükriye Cabalar da arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı takı tasarım kursuna severek katıldığını anlattı.

Kursta çok güzel bilgiler ve el becerileri edindiklerini ifade eden Cabalar, ürettikleri takıları başta akrabaları ve yakınları olmak üzere sevdiği insanlara armağan ettiğini dile getirdi.

Kadınlara böyle bir imkan tanıdıkları için yetkililere teşekkür eden Cabalar, "Burayı açtıkları için çok teşekkür ederim. Burası olmasaydı evde oturuyorduk, bazen alışveriş için şehre giderdik. Burada kendimizi geliştirdik, daha çok bilgilendik. Bu işi yapabiliyorsak ne mutlu bize. Burada vaktin nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Çok memnun kaldım, herkese tavsiye ederim, evde oturacaklarına köy merkezlerine gelsinler." diye konuştu.

