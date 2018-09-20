23 yıldır sedef hastalığıyla mücadele etti

Musa Sümbül'ün dramını izleyen ve yardım elini uzatan bir doktorun uyguladığı tedavi sonrası 2 ayda hastalığından büyük oranda kurtulan Sümbül, hayata şimdi dört elle sarıldı. Vücudunun neredeyse tamamını ve yüzünü kaplayan kalın sedef derisinden kurtulan Sümbül, yeni görünümüyle insanların arasında utanmadan ve gururla yürüyor.

Amcasının oğlu Abdullah Sümbül, parkta yürüyüş yapan Musa Sümbül'ü görünce gözlerine inanamadı. Kuzenini tanımakta zorlandığını söyleyen Abdullah Sümbül, "Önceki halini biliyorum, her yeri beyaz deriyle kaplıydı. Şimdi gördüğümde tanıyamadım, çok iyi olmuş, çok sevindik" dedi.

Sümbül'ün daha önceki halini bilen mahallelisi çocuklar da Sümbül'ü görünce gözlerine inanamadı. Batuhan Arda Ay, Sümbül'ü görünce "Ağabey sana ne olmuş?" demekten kendini alamadı. Musa Sümbül'ü daha önce görünce korktuğunu belirten Batuhan Arda Ay, "Onu gören herkes korkardı. Şimdi tam değişmiş, görünce çok şaşırdım. Bu halini beğendim, yakışıklı olmuş" dedi.

Sümbül'ü daha önceden tanıyan öğrenci Özcan Özçelik de şaşkınlığını gizleyemedi. Özçelik, "Eskisinden hali kalmamış, eskiden eli beyaz oluyordu. Şimdi sizin bizim gibi olmuş. Eskiden korkardım, herkes korkardı ama şimdi kimse korkmaz" diye konuştu.

Çevresinden aldığı olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu belirten Musa Sümbül, haberlere konu olmasından sonra hayatının değiştiğini söyledi. Kendisine yardım etmek isteyen onlarca kişinin kendisini aradığını belirten Sümbül, "Ankara'dan bir doktor yol ve konaklama masraflarımı da karşılayarak beni tedavi edeceğini söyledi. Kendisinin yanına gittim. 50 gündür bana bir tedavi uyguluyor. 50 günün sonunda vücudumdaki sedeften büyük oranda kurtuldum. Bu tedavi 6 ay sürecekmiş. Sonra tamamen bu hastalıktan kurtulacağım" dedi.

Daha önce hayattan hiçbir beklentisi olmadığını dile getiren Sümbül, "Eskiden beni görenler korkup kaçıyordu. Şimdi beni görenler yanıma geliyor, tokalaşıyor, sarılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Daha önce bu hastalık yüzünden 3-4 defa intihara teşebbüs etmiştim. Şimdi hayata karşı umutluyum. Tedavimin ardından çalışıp yuva kurmak istiyorum" diye konuştu.

Kendisine ulaşan 6 sedef hastasına daha öncülük ettiğini ve tedavi olmasına yardımcı olduğunu belirten Sümbül, "Benim durumumda olan kişilere bu tedaviyi öneriyorum, memnun kalacaklardır. Beni haberlere çıkartarak sesimi duyuran ve maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese minnet borçluyum" dedi.