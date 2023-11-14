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Yaşam

Eskişehir'de feci kaza! İş makinesine çarpan araçta baba kız hayatını kaybetti

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

AA14 Kasım 2023 Salı 09:58 - Güncelleme:
Eskişehir'de feci kaza! İş makinesine çarpan araçta baba kız hayatını kaybetti
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Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel'in (8) hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi Firdevs Yücel (49) ve diğer kızı Sena Yücel (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ve kızının cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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