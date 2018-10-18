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Eskişehir'de fırında patlama: 1 yaralı

Eskişehir'de ekmek fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, Gündoğdu Mahallesi Alkan Sokak'taki Afgan uyrukluların işlettiği ekmek fırınında meydana geldi. Fırın çalışanlarından İkram Öztürk (21), sabah saatlerinde işyerine geldiğinde tüpgazı açarak fırını yaktı. Daha sonra üzerindeki giysileri değiştiren Öztürk, tüpgazın sönmüş olduğu görünce tekrar fırını yakmak istedi. İkram Öztürk'ün çakmağı yakmasıyla birlikte gaz sıkışmasından patlama meydana geldi. Yaralanan İkram Öztürk, götürüldüğü Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Patlama nedeniyle fırının camları kırıldı ve içeride maddi hasar oluştu.  Gündoğdu Mahalle Muhtarı İbrahim Akdağ, patlamanın ardından polisi arayarak durumu bildirdiğini söyleyerek, "Burayı Afganlar çalıştırıyordu. İçeride hamur yapılıyormuş. Yaralanan kişi tüpü yakmış. Sonrasında tüpün söndüğünü görüyor. Tekrar yakınca patlama oluyor. Tüp değil ama gaz patlamış. Kapı açıkmış, o yüzden çok zarar vermemiş. Kolundan yaralanmış. İki kişilermiş. Biri imalathanedeymiş ona bir şey olmuyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri,  patlamanın olduğu ekmek fırınında incelemede bulundu.

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