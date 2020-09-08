İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Eylül 2020 Salı / 20 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4587
  • EURO
    8,8315
  • ALTIN
    462.613
  • BIST100
    1096.81
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı
Yaşam

Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga (47), motosikletine otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

DHA08 Eylül 2020 Salı 00:15 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 00:15
ABONE OL

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Kurt (19) yönetimindeki 26 NE 381 plakalı otomobil, Mustafa Özer Caddesi’nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuga ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Murat Kurt ise ifadesi için geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaza haberinin ardından İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları olay yerinde inceleme yaparak hastanede polis memuru Tuga hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan Cüneyt Tuga’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.