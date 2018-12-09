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Eskişehir'de meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Metin Tiftik, Ahmet Kıllıoğlu ve 13 yaşındaki Ö.K. av tüfeğiyle, Refiye Tiftik ise darbedilerek yaralandı.

Yaralı 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ö.K. ile Ahmet Kıllıoğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen zanlılar H.T. (53) ve Y.T'yi (27) yakaladı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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