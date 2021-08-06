6 Ağustos 2021 Cuma 09:22 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:22

Esra Hankulu kimdir? Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu ile geceyi birlikte aynı evde geçirdiği kamera kayıtları tarafından tespit edildi. Peki Esra Hankulu Haytaoğlu kaç yaşındaydı? Esra Hankulu nereli? İşte ölü bulunan genç kız hakkında detaylı bilgi...

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili tekrar gözaltına alındı. Uygun'un, Hankulu'nun ölümünden önceki gece, genç kadının evinde olduğu iddia edildi.

Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer aldı. Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.

ESRA HANKULU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un kız arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu'nun babasının da vefat ettiği öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun kim olduğu konusunda fazla bir bilgi bulunmuyor.

ÜMİTCAN UYGUN İLE AYNI EVDE KALAN ESRA HANKULU ÖLÜ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

ESRA HANKULU'NUN AĞZINDAN KAN GELMİŞ, ADLİ TIP İNCELEME YAPACAK

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Aleyna Çakır (Sema Esen) kimdir? Aleyna Çakır neden öldü?